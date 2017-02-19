Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию
Мэр Лондона Садик Хан призывает запретить визит в Британию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Independent.
"Я думаю, что этот запрет гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением … - это жестоко и позорно. А таких обстоятельствах мы не должны стелить красную ковровую дорожку", - заявил он.
Несмотря на многочисленные протесты, критику антимиграционного указа и запрет его судом, Трамп сообщил о намерении подписать новый миграционный указ.
Однако мэр Лондона также отметил, что он "любит Америку" и "любит американцев", а отношения между странами должны быть особенными и дальше.
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