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Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию

19.02.2017 21:48
По мнению Хана, антимиграционный указ президента США позорный и жестокий
Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию
Садик Хан (фото - ЕРА)

Мэр Лондона Садик Хан призывает запретить визит в Британию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Independent.

"Я думаю, что этот запрет гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением … - это жестоко и позорно. А таких обстоятельствах мы не должны стелить красную ковровую дорожку", - заявил он.

Несмотря на многочисленные протесты, критику антимиграционного указа и запрет его судом, Трамп сообщил о намерении подписать новый миграционный указ.

Однако мэр Лондона также отметил, что он "любит Америку" и "любит американцев", а отношения между странами должны быть особенными и дальше.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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