Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию

По мнению Хана, антимиграционный указ президента США позорный и жестокий

Мэр Лондона Садик Хан призывает запретить визит в Британию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Independent.

"Я думаю, что этот запрет гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением … - это жестоко и позорно. А таких обстоятельствах мы не должны стелить красную ковровую дорожку", - заявил он.

Несмотря на многочисленные протесты, критику антимиграционного указа и запрет его судом, Трамп сообщил о намерении подписать новый миграционный указ.

Однако мэр Лондона также отметил, что он "любит Америку" и "любит американцев", а отношения между странами должны быть особенными и дальше.

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