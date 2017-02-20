Убийство брата Ким Чен Ына: Малайзию возмутили обвинения КНДР

Посол Северной Кореи на недавней пресс-конференции обвинил Малайзию в сокрытии обстоятельств смерти Ким Чен Нама и "сговоре с внешними силами"

Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла Северной Кореи для объяснений по поводу его обвинений, касающихся убийства Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.



Северокорейский дипломат 17 февраля 2017 года на пресс-конференции намекнул, что малайзийские власти "что-то скрывают" в отношении смерти Ким Чен Нама. Также посол утверждал, что Малайзия "находится в сговоре с внешними силами".



"Министерство подчеркивает: поскольку смерть наступила на территории Малайзии при загадочных обстоятельствах, обязанностью правительства страны является проведение расследования для определения причины смерти. Это расследование проводится в порядке, установленном законодательством Малайзии", - говорится в заявлении МИД.



Как отметили в ведомстве, также посольство КНДР было проинформировано о том, что после завершения расследования тело будет передано родственникам погибшего в соответствии с действующим законодательством Малайзии и процедурами.



"По этим причинам правительство Малайзии рассматривает критику со стороны посла КНДР как необоснованную. Малайзийское правительство очень серьезно воспринимает любые необоснованные попытки запятнать его репутацию", - сказано в заявлении.



Также МИД Малайзии сообщил об отзыве посла в Пхеньяне для консультаций.

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13 февраля 2017 года Ким Чен Нам был убит в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура.

18 февраля сообщалось, что по подозрению в убийстве задержан 46-летний выходец из Северной Кореи, который работал в компьютерной компании и жил в Куала-Лумпуре.

Также по этому делу задержаны женщина, имеющая вьетнамский паспорт, гражданин Малайзии и гражданка Индонезии. Последняя заявила, что ей заплатили за то, что она сочла розыгрышем.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну (у них разные матери).

Ранее Ким Чен Нам считался одним из претендентов на пост руководителя Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом из-за неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту. После этого Ким Чен Нам покинул КНДР.



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