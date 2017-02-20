Прокуратура Черногории: К подготовке путча причастны военные РФ

Ранее в Черногории подозревали в заговоре структуры российских националистов, но теперь - что в это были вовлечены российские государственные органы

Спецпрокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что главным организатором неудавшегося заговора по свержению правительства Черногории в 2016 году был представитель российских военных структур. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

"Ранее мы имели доказательства, что за подготовкой заговора стояли структуры российских националистов, но теперь - что в это были вовлечены на определенном уровне российские государственные органы", - сообщил Катнич.

Российское государство должно провести расследование и открыть уголовное дело на основании имеющихся документов, подчеркнул прокурор. Катнич уточнил, что информация об участии россиян в подготовке переворота получена при помощи разведывательных служб США и Великобритании.

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Прокурор сообщил, что главный свидетель по делу - сербский националист Александар Синджелич, был приглашен в Москву представителем "российских военных структур" Эдуардом Шишмаковым для получения инструкций по исполнению миссии. Шишмаков, использовавший псевдоним Широков, просил Синджелича помочь предотвратить вступление Черногории в НАТО, что и было главной причиной для организации заговора, указал Катнич.

Прокуратура Черногории подозревает 25 человек в подготовке к путчу, в основном это сербские националисты, также в розыске двое россиян Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), предполагаемый главный организатор.

19 февраля 2017 года версию о том, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича причастны власти РФ, распространило издание The Telegraph. Российские власти эту причастность отрицали.

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