НАСА анонсировало презентацию открытий вне Солнечной системы

На мероприятии будет обнародована информация об экзопланетах

22 февраля НАСА проведет большую пресс-конференцию, на которой будет рассказано об "открытиях за пределами нашей Солнечной системы". Об этом сообщает The Independent.

На мероприятии будет обнародована информация об экзопланетах, или планетах, которые вращаются вокруг других, чем наше Солнце, звезд. Более подробная информация не раскрывается.

Издание отмечает, что экзопланеты являются главной надеждой на жизнь в другом месте Вселенной, так как многие из них похожи на Землю.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире телеканала НАСА.

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