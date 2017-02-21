USD:  26.98  27.34   EUR:  28.51  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп ждет прогресса по увеличению расходов на НАТО - Пенс

21.02.2017 03:29
Пенс сообщил генсеку НАТО, что президент США ожидает реального прогресса по увеличению расходов на оборону со стороны членов НАТО до конца 2017 года
Трамп ждет прогресса по увеличению расходов на НАТО - Пенс
Майкл Пенс (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп ожидает, что к концу года страны-члены НАТО осуществят реальный прогресс по увеличению оборонных расходов. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс, пребывая в Брюсселе, передает Радио Свобода.

"Президент США и американские граждане ожидают от наших союзников, что они сдержат слово и сделают больше в вопросах общей защиты. Президент ожидает реального прогресса до конца 2017 года", - сказал Пенс на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

17 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа не должна прогибаться из-за требований США относительно повышения военных расходов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 