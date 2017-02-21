Трамп ждет прогресса по увеличению расходов на НАТО - Пенс

Пенс сообщил генсеку НАТО, что президент США ожидает реального прогресса по увеличению расходов на оборону со стороны членов НАТО до конца 2017 года

Президент США Дональд Трамп ожидает, что к концу года страны-члены НАТО осуществят реальный прогресс по увеличению оборонных расходов. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс, пребывая в Брюсселе, передает Радио Свобода.

"Президент США и американские граждане ожидают от наших союзников, что они сдержат слово и сделают больше в вопросах общей защиты. Президент ожидает реального прогресса до конца 2017 года", - сказал Пенс на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

17 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа не должна прогибаться из-за требований США относительно повышения военных расходов.

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