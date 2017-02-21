В Киеве появится новый автобусный маршрут: пустят 10 автобусов

Маршрут реализован согласно рекомендации Всемирного банка. Автобусы будут курсировать от метро Черниговская до Политехнического института

С 23 февраля этого года в Киеве появится новый автобусный маршрут № 118. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

Отмечается, что автобусы будут курсировать от станции метро Черниговская до станции метро Политехнический институт.

Маршрут реализован согласно рекомендации Всемирного банка по оптимизации сети маршрутов общественного транспорта Киева.

На маршруте будут работать 10 новых низкопольных автобусов МАЗ с интервалом движения 10-11 минут в час пик. Все автобусы оборудованы современной системой кондиционирования.

"В соответствии с нормами действующего законодательства их экологическое состояние соответствует Стандарт EURО-5", - сказано в сообщении.

Маршрут пройдет по следующим улицам:

ул. Гната Хоткевича - просп.Юрия Гагарина - ул. Соборности - мост Патона - бульв. Дружбы народов - ул. Леси Украинки - ул. Бассейная - ул. Тараса Шевченко - ул. Победы - ул. Черновола - ул. Борщаговская - ул. Политехническая - просп. Победы - ул. Тараса Шевченко - ул.Большая Васильковская - ул. Павла Скоропадского - ул. Бассейная - ул. Леси Украинский - ул. Дружбы народов - мост Патона - просп. Соборности - просп. Юрия Гагарина - ул. Верховного Совета - ул. Гната Хоткевича.

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