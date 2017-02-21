Трамп впервые отреагировал на рост антисемитизма в США

Угрозы еврейским общинным центрам - напоминание о той работе, которую еще предстоит сделать, чтобы искоренить ненависть и зло, сказал президент США

Президент США Дональд Трамп впервые выступил с публичным осуждением антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах после того, как еврейские общинные центры получили новые угрозы взрывов, а также после массового вандализма на еврейском кладбище. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые из еврейских центров были эвакуированы в понедельник после получения угроз. Кроме того, в минувшие выходные вандалы повалили десятки надгробий на кладбище в Сент-Луисе, штат Миссури.

"Антисемитские угрозы, направленные на наши еврейские общинные и общественные центры, ужасны и болезненны, они являются печальным напоминанием о той работе, которую еще предстоит сделать, чтобы искоренить ненависть, предрассудки и зло", - сообщил журналистам Трамп.

Ранее Трамп назвал лжецом задавшего ему вопрос об увеличении случаев антисемитизма в США журналиста и посоветовал тому "сесть на место и помолчать".

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