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Польская газета вышла с приложением на украинском языке

22.02.2017 03:33
Приложение издали специально для украинцев, которые работают в Польше. Там вся информация: от получения визы до подписания трудового контракта
Польская газета вышла с приложением на украинском языке
Фото: Укринформ

Польская газета Dziennik Gazeta Prawna, которая специализируется на экономической тематике, вышла с приложением на украинском языке. Об этом сообщает Укринформ.

Приложение издали специально для трудовых мигрантов из Украины. Оно называется "Безопасное и легальное трудоустройство в Польше. На каких условиях?".

Украинцам рассказали о получении визы, их правах в Польше, на что нужно обратить внимание при трудоустройстве. 

Отмечается, что в Польше все чаще обращают внимание на значительное количество украинцев. Для них есть специальные рекламные кампании.

По информации МИД Польши, в прошлом году консульские учреждения выдали в Украине 1,2 млн виз, из которых 650 тыс. - рабочие.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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