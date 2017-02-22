Польская газета вышла с приложением на украинском языке
Польская газета Dziennik Gazeta Prawna, которая специализируется на экономической тематике, вышла с приложением на украинском языке. Об этом сообщает Укринформ.
Приложение издали специально для трудовых мигрантов из Украины. Оно называется "Безопасное и легальное трудоустройство в Польше. На каких условиях?".
Украинцам рассказали о получении визы, их правах в Польше, на что нужно обратить внимание при трудоустройстве.
Отмечается, что в Польше все чаще обращают внимание на значительное количество украинцев. Для них есть специальные рекламные кампании.
По информации МИД Польши, в прошлом году консульские учреждения выдали в Украине 1,2 млн виз, из которых 650 тыс. - рабочие.
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