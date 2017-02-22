Медики не установили причину смерти Чуркина, проверят на токсины
22.02.2017 08:29
Нью-йоркские медэксперты не смогли установить основную причину смерти дипломата из РФ; ранее сообщалось о том, что посол умер от инфаркта миокарда
Фото: GettyImages
В Нью-Йорке говорят о необходимости проведения дополнительных экспертиз по поводу причин смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который внезапно скончался в понедельник. Об этом со ссылкой на заключение медэкспертов города пишет агентство Голос Америки.
Источник утверждает, что нью-йоркские медэксперты не смогли установить причину смерти. Первоначально сообщалось о сердечном приступе у российского посла, однако его причины, если это был инфаркт миокарда, пока не установлены.
В течение нескольких недель будут проведены токсикологические анализы и другие проверки, и только после этого медики смогут рассказать достоверно, почему российский дипломат скоропостижно скончался за день до своего 65-летия.
В течение нескольких недель будут проведены токсикологические анализы и другие проверки, и только после этого медики смогут рассказать достоверно, почему российский дипломат скоропостижно скончался за день до своего 65-летия.
20 февраля 2017 года, не дожив день до 65-летия, в Нью-Йорке внезапно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, занимавший должность в Совбезе организации с 2006 года.
Местные СМИ сообщили, что Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании представительства РФ при ООН на Манхэттене, а позднее в бессознательном состоянии был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, где скончался.
Читайте также: "Постпред Кремля в аду": реакция соцсетей на смерть Чуркина
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:54
-
07:57
-
08:26
-
08:30
-
вчера
19:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 85125
- 43820
- 18117
- 14079
- 11703
Новости партнеров