USD:  26.98  27.31   EUR:  28.42  29.09  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Медики не установили причину смерти Чуркина, проверят на токсины

22.02.2017 08:29
Нью-йоркские медэксперты не смогли установить основную причину смерти дипломата из РФ; ранее сообщалось о том, что посол умер от инфаркта миокарда
Медики не установили причину смерти Чуркина, проверят на токсины
Фото: GettyImages
В Нью-Йорке говорят о необходимости проведения дополнительных экспертиз по поводу причин смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который внезапно скончался в понедельник. Об этом со ссылкой на заключение медэкспертов города пишет агентство Голос Америки.

Источник утверждает, что нью-йоркские медэксперты не смогли установить причину смерти. Первоначально сообщалось о сердечном приступе у российского посла, однако его причины, если это был инфаркт миокарда, пока не установлены.

В течение нескольких недель будут проведены токсикологические анализы и другие проверки, и только после этого медики смогут рассказать достоверно, почему российский дипломат скоропостижно скончался за день до своего 65-летия.


20 февраля 2017 года, не дожив день до 65-летия, в Нью-Йорке внезапно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, занимавший должность в Совбезе организации с 2006 года.

Местные СМИ сообщили, что Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании представительства РФ при ООН на Манхэттене, а позднее в бессознательном состоянии был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, где скончался.


Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 