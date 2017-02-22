Медики не установили причину смерти Чуркина, проверят на токсины

Нью-йоркские медэксперты не смогли установить основную причину смерти дипломата из РФ; ранее сообщалось о том, что посол умер от инфаркта миокарда

В Нью-Йорке говорят о необходимости проведения дополнительных экспертиз по поводу причин смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который внезапно скончался в понедельник. Об этом со ссылкой на заключение медэкспертов города пишет агентство Голос Америки





Источник утверждает, что нью-йоркские медэксперты не смогли установить причину смерти. Первоначально сообщалось о сердечном приступе у российского посла, однако его причины, если это был инфаркт миокарда, пока не установлены.



В течение нескольких недель будут проведены токсикологические анализы и другие проверки, и только после этого медики смогут рассказать достоверно, почему российский дипломат скоропостижно скончался за день до своего 65-летия.









20 февраля 2017 года, не дожив день до 65-летия, в Нью-Йорке внезапно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, занимавший должность в Совбезе организации с 2006 года.





Местные СМИ сообщили , что Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании представительства РФ при ООН на Манхэттене, а позднее в бессознательном состоянии был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, где скончался.









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