Россия требует, чтобы Запад платил за восстановление Сирии - FT

В России заявляют, что на восстановление Сирии нужны десятки миллиардов долларов и что Кремль их выделять не намерен

Фото: EPA





Европейские дипломаты отмечают, что у выделения финпомощи есть необходимое условие - РФ должна обеспечить мирный политический переходный процесс.



"Россия вмешивается, все путает, все портит - и хочет, чтобы другие за это платили", - рассказал изданию один из дипломатов.



Заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам Ближнего Востока на прошлой неделе заявлял, что для восстановления Сирии понадобятся десятки миллиардов долларов. При этом страна-агрессора ни за что платить не должна, считает он.



Среди государств Евросоюза нет единой позиции относительно того, должен ли остаться у власти Башар Асад. Власти Великобритании, Франции и Нидерландов считают, что война не закончится, пока он не уйдет со своего поста. В других государствах убеждены, что нужно все же попытаться добиться мира.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Кремль требует от Запада миллиардной помощи для Сирии. Как сообщает Financial Times , обсуждение предоставления Сирии финансовой помощи начнется сегодня, 23 февраля.Европейские дипломаты отмечают, что у выделения финпомощи есть необходимое условие - РФ должна обеспечить мирный политический переходный процесс."Россия вмешивается, все путает, все портит - и хочет, чтобы другие за это платили", - рассказал изданию один из дипломатов.Заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам Ближнего Востока на прошлой неделе заявлял, что для восстановления Сирии понадобятся десятки миллиардов долларов. При этом страна-агрессора ни за что платить не должна, считает он.Среди государств Евросоюза нет единой позиции относительно того, должен ли остаться у власти Башар Асад. Власти Великобритании, Франции и Нидерландов считают, что война не закончится, пока он не уйдет со своего поста. В других государствах убеждены, что нужно все же попытаться добиться мира.

ЛIГАБiзнесIнформ

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