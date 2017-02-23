Россия требует, чтобы Запад платил за восстановление Сирии - FT
23.02.2017 17:05
В России заявляют, что на восстановление Сирии нужны десятки миллиардов долларов и что Кремль их выделять не намерен
Фото: EPA
Кремль требует от Запада миллиардной помощи для Сирии. Как сообщает Financial Times, обсуждение предоставления Сирии финансовой помощи начнется сегодня, 23 февраля.
Европейские дипломаты отмечают, что у выделения финпомощи есть необходимое условие - РФ должна обеспечить мирный политический переходный процесс.
"Россия вмешивается, все путает, все портит - и хочет, чтобы другие за это платили", - рассказал изданию один из дипломатов.
Заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам Ближнего Востока на прошлой неделе заявлял, что для восстановления Сирии понадобятся десятки миллиардов долларов. При этом страна-агрессора ни за что платить не должна, считает он.
Среди государств Евросоюза нет единой позиции относительно того, должен ли остаться у власти Башар Асад. Власти Великобритании, Франции и Нидерландов считают, что война не закончится, пока он не уйдет со своего поста. В других государствах убеждены, что нужно все же попытаться добиться мира.
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Европейские дипломаты отмечают, что у выделения финпомощи есть необходимое условие - РФ должна обеспечить мирный политический переходный процесс.
"Россия вмешивается, все путает, все портит - и хочет, чтобы другие за это платили", - рассказал изданию один из дипломатов.
Заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам Ближнего Востока на прошлой неделе заявлял, что для восстановления Сирии понадобятся десятки миллиардов долларов. При этом страна-агрессора ни за что платить не должна, считает он.
Среди государств Евросоюза нет единой позиции относительно того, должен ли остаться у власти Башар Асад. Власти Великобритании, Франции и Нидерландов считают, что война не закончится, пока он не уйдет со своего поста. В других государствах убеждены, что нужно все же попытаться добиться мира.
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