В Британии в правительственном бункере выращивали коноплю: фото

Не использующийся бункер торговцы наркотиками оборудовали под выращивание марихуаны

В Британии, в ядерном бункере 1980-х годов, предназначенном для защиты правительства от ядерной атаки, полиция обнаружила плантацию марихуаны стоимостью более миллиона евро. Об этом сообщает The Telegraph.

Полиция решила проверить бункер после сообщений разведки.

Минобороны Британии не является владельцем бункера и не использует его, однако сам бункер еще стоит.





Полицейским пришлось ждать, чтобы из бункера вышли люди, поскольку он "почти полностью непроницаемый".

Правоохранители задержали трех человек, после чего открыли помещения бункера, где обнаружили несколько тысяч растений на разной стадии созревания. Общая стоимость найденной марихуаны - более миллиона евро.





Фото: ЕРА

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