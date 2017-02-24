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Около отбитого у джихадистов города в Сирии теракт: до 30 жертв

24.02.2017 12:52
Погибли в основном члены поддерживаемых Турцией повстанческих группировок, которые заняли Эль-Баб после того, как оттуда ушли боевики ИГ
Около отбитого у джихадистов города в Сирии теракт: до 30 жертв
Фото: ЕРА

В районе города Эль-Баб в Сирии, который недавно отвоевали у боевиков экстремистской группировки Исламское государство турецкие военные, взорвалась машина. По данным правозащитников, в результате погибли не менее 29 человек, пишет Би-би-си.

Взрывное устройство привел в действие смертник.

Большинство погибших - члены поддерживаемых Турцией повстанческих группировок, которые заняли Эль-Баб после того, как оттуда ушли боевики ИГ.

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял.

16 февраля 2017 года турецкая армия взяла Эль-Баб, однако фактически бои в городе продолжились и после этого. Боевики ИГ удерживали город с конца 2013 года. Эль-Баб считался последним оплотом ИГ в провинции Алеппо на севере Сирии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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