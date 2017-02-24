Журналистов ведущих СМИ США не пустили на брифинг в Белый дом
Журналистам ряда американских и мировых средств массовой информации отказали во входе на официальный брифинг для прессы в Белом доме. Об этом сообщает телеканал CNN, сотрудники которого также были не допущены на брифинг.
Кроме CNN, в присутствии на брифинге отказались журналистам таких СМИ, как The New York Times, Politico, BuzzFeed, Daily Mail, BBC, The Hill, Los Angeles Times и New York Daily News.
Журналисты агентства The Associated Press и издания Time со своей стороны в знак протеста бойкотировали мероприятие.
В то же время на брифинг допустили репортеров телеканалов NBC, ABC, CBS и Fox News.
"Ничего подобного никогда не происходило в Белом доме за нашу долгую историю, охватывающую несколько администраций разных сторон. Мы решительно протестуем против исключения The New York Times и других новостных организаций. Свободный доступ СМИ к честному правительству, очевидно, решающий фактор для национального интереса", - заявил новый исполнительный редактор The New York Times Дин Баквет.
Как отмечает издание The Hill, такие действия в ограничении работы журналистов очень необычны для Белого дома и обычно брифинги открыты для всех журналистов.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал "лживые" СМИ, недостаточно освещавшие его предвыборную кампанию и деятельность после выборов. 18 февраля Трамп назвал американские СМИ "врагами народа".
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