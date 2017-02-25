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В Бундестаге призвали Турцию освободить немецкого журналиста

25.02.2017 03:01
Согласно заявлению немецких депутатов, преследование журналистов ставит под вопрос германо-турецкую дружбу
В Бундестаге призвали Турцию освободить немецкого журналиста
Фото: ЕРА

Более 150 депутатов немецкого парламента обратились к послу Турции в ФРГ Али Кемаль Айдыну с открытым письмом, в котором призвали Анкару как можно скорее освободить задержанного в Турции корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Ючеля. Преследование журналистов ставит под вопрос германо-турецкую дружбу, отмечается открытом письме, опубликованном в пятницу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Работа любого независимого журналиста, критично оценивающего действия властей, часто порождает импульс, и это - импульс "свободного мышления и открытой политической дискуссии", указывают депутаты.

Корреспондент газеты Die Welt Дениз Ючель - гражданин и Германии и Турции, был задержан 14 февраля. Его адвокатам было объявлено, что их подзащитный подозревается в причастности к террористической организации, пропаганде террора и злоупотреблении в использовании информации. 

24 февраля власти Германии сообщили, что за последние полгода получили 136 запросов от турецких дипломатов о предоставлении политического убежища. Количество заявок начало резко расти после неудачной попытки свержения президента Эрдогана в июле 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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