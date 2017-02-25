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Соратник Меркель предостерег Трампа от торговых войн с ЕС

25.02.2017 04:49
По мнению Каудера, если Трамп введет штрафные таможенные пошлины на европейские товары, ЕС должен ответить тем же, но это не принесет никому пользы
Соратник Меркель предостерег Трампа от торговых войн с ЕС
Фолькер Каудер (фото - ЕРА)

ЕС должен твердо ответить администрации США на ее торговую политику и угрозы президента Дональда Трампа оградить американскую экономику от иностранных конкурентов. Об этом заявил соратников канцлера Германии Ангелы Меркель, председатель фракции Христианско-демократического союза Фолькер Каудер, передает Reuters.

"Если Дональд Трамп введет штрафные таможенные пошлины против немецких и европейских товаров, Европа должна тоже наложить штрафные пошлины на импорт американской продукции", - заявил он.

Каудер также подчеркнул, что Европа "должна напомнить нашим друзьям в Вашингтоне, что торговые войны, которые велись ранее не приносили успеха ни одной из сторон".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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