Соратник Меркель предостерег Трампа от торговых войн с ЕС

По мнению Каудера, если Трамп введет штрафные таможенные пошлины на европейские товары, ЕС должен ответить тем же, но это не принесет никому пользы

ЕС должен твердо ответить администрации США на ее торговую политику и угрозы президента Дональда Трампа оградить американскую экономику от иностранных конкурентов. Об этом заявил соратников канцлера Германии Ангелы Меркель, председатель фракции Христианско-демократического союза Фолькер Каудер, передает Reuters.

"Если Дональд Трамп введет штрафные таможенные пошлины против немецких и европейских товаров, Европа должна тоже наложить штрафные пошлины на импорт американской продукции", - заявил он.

Каудер также подчеркнул, что Европа "должна напомнить нашим друзьям в Вашингтоне, что торговые войны, которые велись ранее не приносили успеха ни одной из сторон".

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