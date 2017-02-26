Новый советник Трампа по нацбезопасности считает РФ врагом - СМИ

Генерал-лейтенант считает Герберт Макмастер "дал понять, что Россия враг, а не друг". Об это он заявил на заседании Совета нацбезопасности США

Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Совета нацбезопасности США дал понять, что Россия "враг, а не друг". Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

"Источник сообщил, что Макмастер дал понять, что Россия враг, а не друг", - говорится в сообщении.

Также, в отличие от старшего советника Трампа Стива Беннона, который называл ЕС "некорректной структурой", Макмастер выступил в защиту мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, заявив, что "это важно для поддержания мира и безопасности".

Кроме того, МакМастер отметил, что термин "радикальный исламский терроризм" не является "полезным для целей США".

Генерал-лейтенант считает, что террористы ИГ "представляют собой извращение ислама", и, таким образом, не являются причастными к этой религии.

Трамп назначил своим новым советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта армии США Герберта Макмастера 20 февраля.

14 февраля экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за скандала о телефонных разговорах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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