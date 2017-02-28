ООН обеспокоена гуманитарным кризисом в Мосуле

Продукты питания в Мосуле очень дороги и их трудно найти. Из-за активизации боевых действий жители города боятся покидать свои дома

В ООН крайне обеспокоены гуманитарной ситуацией в западной части иракского города Мосул и судьбой жителей этого района, где продолжается военная операция по его освобождению от боевиков террористической группировки Исламское государство. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Из Всемирной продовольственной программы сообщили, что в западной части города, некоторые районы которого все еще удерживаются боевиками ИГ, насчитывается примерно 750 тысяч жителей.

Доступ к достоверной информации о ситуации на западе Мосула ограничен. Сотрудникам ВПП удалось связаться с семьями, которые находятся внутри города. Они сообщают, что продукты питания очень дороги и их трудно найти. К тому же из-за активизации боевых действий жители города боятся покидать свои дома, что также ограничивает их возможности приобрести продукты питания хотя бы для детей.

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Директор ВПП в Ираке Салли Хэйдок обратился с призывом ко всем сторонам конфликта незамедлительно обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем иракцам, нуждающимся в помощи.

К настоящему времени сотрудникам ВПП удалось доставить продукты питания для шести тысяч человек, которые бежали из деревень, расположенных к югу от западной части Мосула. Из ВПП сообщают, что у них достаточно запасов продовольствия для того, чтобы обеспечить продуктовыми пайками 770 тысяч жителей западных кварталов Мосула.

Ранее сегодня сообщалось, что Министерство обороны США разработало предварительный план борьбы с террористической группировкой Исламское государство, в частности в Ираке и Сирии.

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