В Литве посадили шпионившего для РФ литовца Пусина и россиянина

За секретную информацию о литовской армии и воздушных патрулях Альянса российские спецслужбы платили шпиону от 500 до 1000 евро

По обвинению в шпионаже в пользу России в Литве признаны виновными и получили тюремные сроки россиянин и экс-офицер литовской армии. Об этом сообщает со ссылкой на решение Шяуляйского окружного суда местное агентство Postimees.

66-летний гражданин РФ Сергей Моисеенко приговорен к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Он также осужден за незаконное хранение боеприпасов.

Экс-офицер авиабазы ВВС Литвы Сергей Пусин получил за шпионаж на Кремль пять лет тюрьмы. Среди прочего в период с 2012 года до конца 2014-го он передал российской разведке данные об армии Литвы и функционировании воздушной полиции НАТО, а также информацию о местах дислокации подразделений.

При этом Моисеенко снабжал Пусина техникой для шпионских действий и платил ему за информацию от 500 до 1000 евро.

Также в руки разведки РФ попали копии документов Минобороны Литвы и личные дела некоторых офицеров авиабазы ВВС Литвы.

Оба находились под арестом с 29 декабря 2014 года.

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Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут добиваться дополнительных мер безопасности от США и НАТО в связи с масштабными российскими военными учениями, которые должны состояться в сентябре.

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