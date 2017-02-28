За последние дни Мосул покинули около 8 тысяч жителей - ООН
Около восьми тысячи жители западной части иракского города Мосул вынуждены были бежать из-за наступления правительственных сил на позиции террористической организации Исламское государство, которые контролируют часть города. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на данные ООН.
Подавляющее большинство из покинувших город направляется в районы к югу от города.
28 февраля в ООН выразили крайнюю обеспокоенность гуманитарной ситуацией в западной части Мосула и судьбой жителей этого района. Представители Всемирной продовольственной программы сообщили, что в западной части города, некоторые районы которого все еще удерживаются боевиками ИГ, насчитывается примерно 750 тысяч жителей.
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