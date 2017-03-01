Трамп выступил с первым обращением к Конгрессу
Президент США Дональд Трамп выступил со своим первым обращением к Конгрессу.
Он ни разу прямо не упомянул Россию или Украину, но сказал, что "Америка сегодня - друг бывших врагов" и США хотят мира.
"Моя работа - не представлять мир. Моя работа - представлять Соединенные Штаты Америки", - отметил президент.
Трамп начал свое выступление с осуждения погромов еврейских кладбищ. Затем говорил о необходимости поддерживать американскую инфраструктуру и напомнил, что США намерены построить "большую-пребольшую стену" на юге страны.
Относительно вопроса иммиграции, Трамп сказал, что "не позволит стране стать убежищем для террористов". Рассказывая о борьбе с преступностью, он в качестве примера привел четыре случая гибели американцев от рук нелегальных мигрантов.
Президент напомнил, что Пентагон разрабатывает план борьбы и уничтожения террористов ИГ.
Трамп высказался в поддержку НАТО, но при этом подчеркнул, что страны-члены альянса должны выполнять свои финансовые обязательства.
К Конгрессу президент обратился с призывом увеличить военный бюджет США и способствовать замене ObamaCare.
Трамп также вспомнил о том, что в ходе рейда против Аль-Каиды в Йемене погиб американский военный. В зале была его вдова.
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