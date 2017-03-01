Трамп выступил с первым обращением к Конгрессу

Трамп не упомянул в обращении ни Россию, ни Украину, но подчеркнул, что его работа - представлять США, а не мир

Президент США Дональд Трамп выступил со своим первым обращением к Конгрессу.

Он ни разу прямо не упомянул Россию или Украину, но сказал, что "Америка сегодня - друг бывших врагов" и США хотят мира.

"Моя работа - не представлять мир. Моя работа - представлять Соединенные Штаты Америки", - отметил президент.

Трамп начал свое выступление с осуждения погромов еврейских кладбищ. Затем говорил о необходимости поддерживать американскую инфраструктуру и напомнил, что США намерены построить "большую-пребольшую стену" на юге страны.

Относительно вопроса иммиграции, Трамп сказал, что "не позволит стране стать убежищем для террористов". Рассказывая о борьбе с преступностью, он в качестве примера привел четыре случая гибели американцев от рук нелегальных мигрантов.

Президент напомнил, что Пентагон разрабатывает план борьбы и уничтожения террористов ИГ.

Трамп высказался в поддержку НАТО, но при этом подчеркнул, что страны-члены альянса должны выполнять свои финансовые обязательства.

К Конгрессу президент обратился с призывом увеличить военный бюджет США и способствовать замене ObamaCare.

Трамп также вспомнил о том, что в ходе рейда против Аль-Каиды в Йемене погиб американский военный. В зале была его вдова.

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