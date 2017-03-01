В ЕС подписано соглашение о визовой либерализации для Грузии

Документы могут быть опубликованы в официальном издании ЕС 8 марта и вступят в силу через 20 дней

Сегодня в Брюсселе были подписаны документы, необходимые для либерализации визового режима между ЕС и Грузией. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Соглашение о визовой либерализации подписано, поздравляю, Грузия", - написал он.

В церемонии подписания приняли участие президент Европарламента Антонио Таяни и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Крис Агиус.

По данным Радио Свобода, документы могут быть опубликованы в официальном издании ЕС 8 марта и вступят в силу через 20 дней. Таким образом, с 28 марта между ЕС и Грузией может вступить в силу безвизовый режим.

Вчера в ЕС успешно прошли трехсторонние переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинцев.

В четверг это решение должен утвердить комитет постоянных представителей при Совете ЕС.



Далее, по процедуре, законодательную резолюцию о безвизовом режиме для Украины должен проголосовать Европарламент и окончательно утвердить Совет ЕС.

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