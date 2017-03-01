В Никарагуа женщину сожгли в ходе ритуала по изгнанию злых духов

На 25-летнюю женщину напали четыре человека, которыми руководил мужчина, назвавшийся священником. Нападавшие связали ее, раздели и бросили в огонь

В Никарагуа молодая женщина умерла после того как ее бросили в огонь в ходе ритуала по изгнанию злых духов. На Вильму Трухильо напала группа из четырех человек, которой руководил мужчина, назвавшийся священником-евангелистом, сообщили местным СМИ представители ее семьи.

По словам членов семьи, нападавшие связали 25-летнюю женщину, раздели ее и бросили ее в огонь. Через несколько часов родственники нашли ее с серьезными ожогами. У женщины обгорело 80% тела, передает Би-би-си.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где через неделю умерла.

"Нельзя простить то, что они с нами сделали, - заявил муж женщины Рейнальдо Перальту Родригес. - Они убили мою жену, мать моих двух маленьких детей".

Полиция арестовала по этому делу Хуана Рочу, который возглавлял группу, и еще нескольких человек.

В разговоре с местной газетой La Prensa главный обвиняемый заявил, что не сделал ничего плохого. Он утверждает, что женщина была одержима демонами, которые держали ее в воздухе над огнем. Затем демоны покинули ее тело и она упала в пламя. По данным издания, "пастору" 23 года.

В церкви "Общество Бога", к которой, как сообщалось, принадлежит Роча, заявили, что он не является ее священнослужителем.

Общественные и правозащитные организации осудили это преступление, назвав его "образцом фанатизма и женоненавистничества". В Комиссии по защите прав человека в Никарагуа призвали полицию тщательнее контролировать деятельность религиозных организаций.

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