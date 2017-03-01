Молдова отозвала своего посла в России

При этом в МИД Молдовы отказались назвать причину такого решения

Посол Республики Молдова в России и по совместительству в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Дмитрий Брагиш отозван с должности. Об этом на заседании правительства Молдовы заявила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, сообщает Newsmaker.md.

Советник по связям с общественностью министра иностранных дел и европейской интеграции Анна Самсон в комментарии изданию заявила, что МИДЕИ не может разглашать причины отзыва Брагиша.

"Мы не хотим, чтобы эта информация навредила двусторонним отношениям или самому человеку, о котором идет речь", - подчеркнула Самсон.

Брагиш был назначен на должность посла экс-президентом Молдовы Николаем Тимофти 27 ноября 2015 года.

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