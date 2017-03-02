Болгария намерена вступить в еврозону

По словам премьера, Болгария уже соответствует трем из четырех критериев для вступления в еврозону и осталось только начать переговоры

Болгария намерена начать переговоры со странами Европейского Союза по вопросу вступления страны в еврозону. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Огнян Герджиков, передает Укринформ.

"Болгария соответствует трем из четырех критериев, чтобы сделать первый шаг к вступлению в еврозону. Остается еще один, не менее важный критерий. Речь идет о начале процесса согласования этого вопроса со всеми странами-членами Евросоюза", - сказал он.

Однако премьер Болгарии отметил, что не уверен, что переговоры окончатся в период работы его правительства, поскольку работать временному правительству осталось чуть больше двух месяцев.

Новый состав правительства Болгарии будет утвержден по результатам внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 26 марта.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.