Главный лоббист РФ в Польше заявил, что женщины глупее мужчин
Польский депутат Европейского парламента Януш Корвин-Микке может подвергнуться наказанию после того, как он сделал оскорбительные заявления в адрес женщин. Об этом сообщает Би-би-си.
"И, конечно же, женщины должны зарабатывать меньше, чем мужчины, так как они слабее, они меньше, они менее умны", - заявил он.
Как сообщается, Корвину-Микке ответила испанский депутат Ирате Гарсия-Перес. По ее словам, его раздражает то, что женщины могут быть членами парламента и иметь такие же права, как и он.
"Я здесь, чтобы защитить всех европейских женщин от мужчин вроде вас", - заявила она.
Председатель Европарламента Антонио Таяни сейчас выясняет, не нарушил ли Корвин-Микке своими заявлением правила работы собрания, которые запрещают оскорбительные, расистские или ксенофобские высказывания и поведение.
Группа демократов и социалистов в Европарламенте попросила председателя наказать Корвина-Микке за его комментарии. Наказание за подобное поведение варьируется от выговора до временной приостановки полномочий.
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