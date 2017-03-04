В США хотят отбирать детей у нелегально иммигрирующих матерей
Женщины и дети, вместе незаконно пересекающие границу США, могут быть разделены властями. Такое предложение рассматривается Департаментом внутренней безопасности США, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников ведомства.
Такое решение может быть принято в качестве сдерживающего фактора для матерей, планирующих нелегально попасть в США вместе со своими детьми.
Как сообщили журналистам чиновники, нововведение позволит задерживать родителей, пока они будут оспаривать депортацию или ждать слушания суда о предоставлении убежища. Дети же в это время будут передаваться под опеку Департамента здравоохранения и социальных служб, пока их не заберут родственники с американским гражданством или опекуны, спонсируемые государством.
3 марта в Сент-Луисе, штат Миссури, арестовали мужчину, подозреваемого в том, что он угрожал взорвать еврейские центры в стране. Им оказался некий 31-летний Хуан Томпсон.
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