NYTimes: Обама пытался сорвать ракетные программы Северной Кореи

По данным New York Times, во время пребывания на посту Обама приказывал Пентагону усилить атаки на программы запуска ракет КНДР

Три года назад, пребывая на посту президента США, Барак Обама приказал Пентагону усилить кибернетические и электронные атаки на программы запуска ракет Северной Кореи, чтобы сорвать их. Об этом пишет The New York Times.



Впоследствии в КНДР большое количество военных ракет начало взрываться, отклоняться от курса, распадаться в воздухе или падать в море.



За последние же восемь месяцев КНДР удалось успешно запустить три ракеты средней дальности. Несмотря на это, сторонники атак на ракетную программу отмечают, что день, когда Северная Корея будет угрожать ядерным оружием, теперь отложен на несколько лет.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет, что его страна находится в завершающей стадии подготовки для первого испытания межконтинентальных ракет.

По данным NYTimes, Обама перед тем, как передать власть Дональду Трампу, предупреждал его о проблеме КНДР, называя ее самой актуальной для новой администрации.

В январе перед инаугурацией Трамп говорил, что Северная Корея не завершит разработку ядерного оружия, способного достичь США.

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