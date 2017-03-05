В Израиле декриминализовано употребление марихуаны

Пойманный на употреблении марихуаны в общественном месте не будет подвергаться уголовному преследованию, однако должен будет выплатить штраф

Кабинет министров Израиля одобрил декриминализацию использования марихуаны. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно предложению, выдвинутому Министерством общественной безопасности и Министерством юстиции, пойманный на употреблении марихуаны в общественном месте должен подвергаться штрафу, а не уголовному преследованию.

Штраф будет составлять около $270. При повторном задержании он будет удвоен. В третий раз нарушитель окажется под наблюдением властей, но после относительно краткого срока будет полностью свободен. Лишь в случае четвертой поимки будет возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что средства, полученные от штрафов, будут направлены на программы просвещения по вопросам наркомании.

Израиль стал первым государством на Ближнем Востоке, где декриминализовано употребление марихуаны.

В феврале Бундестаг принял закон, который позволяет употреблять марихуану в медицинских целях. Закон вступил в силу в марте 2017 года.

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