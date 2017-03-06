Ле Пен не видит в Путине угрозы для Европы и Франции

Ле Пен не считает, что Россия угрожает Франции или Европе, причем на это ее мнение не влияет тот факт, что партия FN взяла кредит в российском банке

Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен не считает, что президент РФ является угрозой Европе и он не сделал ничего, чтобы она считала его убийцей. Об этом она сказала в интервью CBSNews.



"Я скажу, что является угрозой Европе. Это продолжать холодную войну против России и толкать ее в руки Китая", - считает Ле Пен.



На вопрос, не считает ли она Путина убийцей и угрозой для Франции, Ле Пен ответила: "Нет, я так не думаю. Владимир Путин не сделал ничего, чтобы я пришла к такому выводу".



Глава Национального фронта сказала, что тот факт, что она получила в российском банке $11 млн кредита для своей партии, никак не влияет на ее отношение к России.



"Когда берешь кредит, какие еще твои обязанности, кроме вернуть его обратно?", - сказала она.

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