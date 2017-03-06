Ле Пен не видит в Путине угрозы для Европы и Франции
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен не считает, что президент РФ является угрозой Европе и он не сделал ничего, чтобы она считала его убийцей. Об этом она сказала в интервью CBSNews.
"Я скажу, что является угрозой Европе. Это продолжать холодную войну против России и толкать ее в руки Китая", - считает Ле Пен.
На вопрос, не считает ли она Путина убийцей и угрозой для Франции, Ле Пен ответила: "Нет, я так не думаю. Владимир Путин не сделал ничего, чтобы я пришла к такому выводу".
Глава Национального фронта сказала, что тот факт, что она получила в российском банке $11 млн кредита для своей партии, никак не влияет на ее отношение к России.
"Когда берешь кредит, какие еще твои обязанности, кроме вернуть его обратно?", - сказала она.
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