В США задержана афганская семья несмотря на наличие виз

У членов афганской семьи были специальные иммиграционные визы, выдаваемые иностранным гражданам за опасную работу, выполняемую для армии США

Юристы Международного проекта помощи беженцам (International Refugee Assistance Project) подготовили петицию с требованием освободить пятерых членов афганской семьи, задержанных в США несмотря на наличие у них действующих въездных виз, передает Би-би-си.

Афганская пара с двумя детьми была взята под стражу вскоре после прилета в аэропорт Лос-Анджелеса на прошлой неделе. У них были специальные иммиграционные визы, выдаваемые иностранным гражданам за опасную работу, выполняемую для армии США.

Сообщается, что мужчина был помещен в специальное пенитенциарное учреждение в Калифорнии, а его жена и дети находятся в одной из гостиниц в Лос-Анджелесе.

Как отмечается в петиции, поданной в окружной суд в Санта-Ане, семья была задержана без всяких оснований и в нарушение конституции США. Один из адвокатов семьи Талиа Инлендер отметила, что такой случай является крайне редким, если не уникальным для обладателей этого типа виз.

Афганистан не входит в число семи мусульманских стран, гражданам которых было временно запрещено выдавать визы, согласно указу президента Дональда Трампа.

Кроме того, действие документа было приостановлено указами федеральных судов США, однако администрация Трампа готовит новые ограничения на въезд в страну.

2 марта игроки тибетской женской сборной по футболу заявили, что им было отказано в получении виз США для поездки на спортивные соревнования в Техас. По словам спортсменок, властям не понравилась причина визита, указанная в заявлениях на получение визы.

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28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран.

После того, как власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа, федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа. 10 февраля апелляционный суд СШАподдержал запрет антимиграционного указа Трампа.

На днях Трамп назвал шаги его администрации по депортации мигрантов из страны "военной операцией".

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