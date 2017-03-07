Умолчавший о контактах с РФ Сешнс: В Сенате я отвечал правильно

Генпрокурор США Джефф Сешнс, которого ранее заподозрили в сокрытии факта встреч с российским послом в Вашингтоне, настаивает, что отвечал на слушаниях по его утверждению на должности "правильно", когда отрицал связь с российскими чиновниками во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Голос Америки.

"Я дал правильный ответ", - написал он в письме председателю комитета Сената по вопросам судебной власти Чаку Грассли.

Генпрокурор повторил, что общался с послом РФ Сергеем Кисляком на съезде Республиканской партии в Кливленде в июле и в своем офисе в Сенате в Вашингтоне в сентябре.

Сешнс отрицал контакты с представителями России, когда сенатор-демократ Эл Франкен спросил его, что он предпримет, если окажется, что сообщения о контактах между окружением Трампа и российской стороной окажутся правдой. "Я не упомянул о своих контактах с послом России на протяжении нескольких лет, поскольку этот вопрос к ним не относился", - говорится в письме Сешнса.

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2 марта 2017 года СМИ сообщили, что Сешнс во время утверждения на должность якобы скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После этого Сешнс заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды Трампа с Россией во время предвыборной кампании. Демократы призывают Сешнса уйти в отставку.

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