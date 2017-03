В штате Миссисипи поезд врезался в автобус: трое погибших

В штате Миссисипи товарный поезд врезался в пассажирский автобус, сообщает AP.



Погибли три человека. Всего в автобусе, который ехал из города Остин, Техас, были 50 человек.



Власти предварительно сообщают, что автобус остановился на железнодорожных путях, но почему - неизвестно. Поезд протянул автобус примерно 90 метров.



Спасатели продолжают эвакуировать людей из автобуса.

A train has collided with a charter bus in Biloxi. Several crews are on site working to rescue those on board. pic.twitter.com/picrzz7bCM

- Victor Williams (@VictorWLOX) 7 марта 2017 г.