КНДР отключили от банковской системы SWIFT

Отключение международной банковской системы КНДР повлияет на три банка страны

Международная банковская система SWIFT, базирующаяся в Брюсселе, прервала работу с банками Северной Кореи, попавшими под санкции ООН. Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Бельгии заявил, что "активизирующиеся провокации" Пхеньяна, такие как запуски ракет, стали мотивацией для такого решения.

Отключение международной банковской системы в КНДР, которые повлияют на три банка страны.

7 марта сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередные ракетные испытания Северной Кореи. Совбез ООН собрался на экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.

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