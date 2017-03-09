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В Черногории пророссийские политики готовят незаконный референдум

09.03.2017 23:30
Политики, которые участвовали в попытке организовать переворот в октябре, теперь заявляют о намерении провести несогласованный с властями референдум
В Черногории пророссийские политики готовят незаконный референдум
Милан Кнежевич (фото - EPA)

В Черногории пророссийские политики, которых ранее обвинили в организации попытки переворота, планируют провести незаконный референдум по вопросу присоединения страны к НАТО. Об этом сообщает Financial Times.

Депутат Милан Кнежевич заявил, что оппозиция намерена организовать консультативный референдум, который "покажет, что большинство против НАТО".

Лидеры ЕС обеспокоены попытками Москвы установить свой контроль в Черногории и отвернуть страну от западного курса.

Власти Черногории заявляют, что у них есть доказательства, что российские "националистические структуры", в том числе власти, управляли попыткой организовать в октябре прошлого года уличные столкновения, штурм парламента и убийство бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

Читайте также: Провал переворота в Черногории: Запад срывает планы России

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ЛIГАБiзнесIнформ
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