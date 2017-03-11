В Брюсселе завершился саммит ЕС: главные итоги

Среди недовольных на саммите ЕС оказались Польша и Венгрия. Завершился двухдневный саммит без итогового заявления и традиционного совместного фото

Двухдневный саммит ЕС в Брюсселе завершился без совместного итогового заявления и вскрыл принципиальные разногласия между членами европейского сообщества. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Протест Польши

По итогам первого дня саммита, когда во встречах принимали участие все 28 его членов, включая Великобританию, Польша отказалась подписывать итоговое заявление независимо от его содержания. В результате документ, обобщающий повестку первого дня переговоров, был обнародован от имени председателя Европейского совета и поддержан 27 участниками саммита.

Протест Польши был связан с переизбранием экс-премьера этой страны Дональда Туска на пост главы Европейского совета.

Ранее Министерство иностранных дел Польши заявило, что Яцек Сариуш-Вольский будет кандидатом Польши на пост главы Европейского совета.

Как сообщается, критика связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы за отказ от "верховенства закона и стандартов демократии". Польское правительство считает, что решение о его переизбрании было принято под давлением Берлина.

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на эти обвинения сдержанно.

"За второй срок Дональда Туска высказались 27 стран-членов, и это 27 самостоятельных государств. Одно из них - Германия, а 26 из них - это не Германия", - заявила она.

Президент Франции Франсуа Олланд, в свою очередь, напомнил польскому премьеру Беате Шидло, что ее страна является самым крупным получателем финансовой помощи из бюджета Евросоюза.





Франсуа Олланд и Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Новый курс Евросоюза

Во второй день саммита, 10 марта, проходила неформальная встреча лидеров 27 стран-членов ЕС - уже без Великобритании. Во второй день готовилась совместная декларация к 60-летию подписания Римского договора - одного из основополагающих документов Евросоюза.

Выбранный ранее Германией, Францией, Италией и Испанией курс для ЕС "Европа разных скоростей", как оказалось, устраивает не все страны-члены союза.

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Меркель заявила, что выбранный курс предполагает возможность выбора каждым членом Евросоюза присоединяться или не присоединяться к тем или иным интеграционным шагам. Она призвала не воспринимать эту концепцию как путь к формированию некоего "эксклюзивного клуба" внутри ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также попытался развеять опасения, что реализация этой идеи приведет к своего рода железному занавесу между востоком и западом внутри ЕС.





Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск (фото - ЕРА)

Однако польский премьер Шидло заявила, что ее страна "никогда не согласится на "Европу разных скоростей", поскольку это приведет к дезинтеграции ЕС".

Вопрос беженцев

Как сообщается, среди недовольных на брюссельском саммите оказался также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт не согласен с одним из пунктов проекта декларации, посвященной 60-летию Римского договора. Речь идет о призыве "гуманно и эффективно" работать над миграцией.

"Наша цель состоит не в том, чтобы пускать мигрантов в Европу надлежащим образом, наша цель - не допустить, чтобы мигранты вообще попали в Европу", - заявил Орбан.

В завершение символическим знаком всех политических разногласий в Евросоюзе на нынешнем саммите, как отмечается, стало решение руководства ЕС отказаться от традиционного совместного фото лидеров стран Евросоюза.

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