Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами"
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами", передает Reuters.
Такое заявление он сделал после отмены Нидерландами разрешения на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме.
Эрдоган пригрозил ответными мерами.
"Посмотрим, как после этого ваши самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею ввиду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Это отдельный вопрос, требующий рассмотрения", - сказал он, передает Анадолу.
Власти Роттердама запретили Чавушоглу выступать в поддержку позиции Эрдогана на референдуме, который пройдет в апреле.
Чавушоглу заявил, что он в любом случае полетит в Роттердам.
Ранее министр пригрозил Нидерландам экономическими и политическими санкциями, если страна аннулирует разрешение на посадку.
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