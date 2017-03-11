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Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами"

11.03.2017 13:52
Эрдоган пригрозил не пускать голландских дипломатов в Турцию в ответ на запрет на посадку самолета главы турецкого МИД
Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами"
Реджеп Эрдоган (фото - EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами", передает Reuters.

Такое заявление он сделал после отмены Нидерландами разрешения на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме.

Эрдоган пригрозил ответными мерами. 

"Посмотрим, как после этого ваши самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею ввиду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Это отдельный вопрос, требующий рассмотрения", - сказал он, передает Анадолу

Власти Роттердама запретили Чавушоглу выступать в поддержку позиции Эрдогана на референдуме, который пройдет в апреле.

Чавушоглу заявил, что он в любом случае полетит в Роттердам. 

Ранее министр пригрозил Нидерландам экономическими и политическими санкциями, если страна аннулирует разрешение на посадку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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