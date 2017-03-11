В США арестовали пробравшегося на территорию Белого дома мужчину

Агенты Секретной Службы арестовали пробравшегося на территорию Белого Дома мужчину с рюкзаком

В США Секретная служба сообщила об аресте мужчины с рюкзаком, который пробрался на территорию Белого Дома. Об этом сообщает ВВС





Нарушение произошло около полуночи в пятницу, в то время как президент США Дональд Трамп находился в здании. Нарушитель был арестован без инцидентов, никаких опасных материалов в его рюкзаке найдено не было.





Президент Трамп и министр внутренней безопасности Джон Келли были проинформированы об инциденте. Агенты Секретной службы обыскали территорию Белого Дома и не нашли ничего подозрительного.





В октябре 2014 года директор Секретной службы США Джулия Пирсон подала в отставку после инцидента с проникновением на территорию Белого Дома 42-летнего мужчины с ножом, который прошел несколько охранных зон.





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