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В США арестовали пробравшегося на территорию Белого дома мужчину

11.03.2017 19:00
Агенты Секретной Службы арестовали пробравшегося на территорию Белого Дома мужчину с рюкзаком
В США арестовали пробравшегося на территорию Белого дома мужчину
Белый Дом (фото - ЕРА)
В США Секретная служба сообщила об аресте мужчины с рюкзаком, который пробрался на территорию Белого Дома. Об этом сообщает ВВС.

Нарушение произошло около полуночи в пятницу, в то время как президент США Дональд Трамп находился в здании. Нарушитель был арестован без инцидентов, никаких опасных материалов в его рюкзаке найдено не было.

Президент Трамп и министр внутренней безопасности Джон Келли были проинформированы об инциденте. Агенты Секретной службы обыскали территорию Белого Дома и не нашли ничего подозрительного.

В октябре 2014 года директор Секретной службы США Джулия Пирсон подала в отставку после инцидента с проникновением на территорию Белого Дома 42-летнего мужчины с ножом, который прошел несколько охранных зон. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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