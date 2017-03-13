В Британии с подрывной деятельностью РФ будет бороться министр
Правительство Великобритании назначило министра для борьбы с "подрывной деятельностью" РФ. Об этом сообщает The Times.
Министром по борьбе с подрывной деятельностью назначен Бен Гаммер. Приоритетом его деятельности на этом посту станет "защита целостности британской демократии".
В Великобритании обеспокоены тем, что РФ сможет повлиять на результаты следующих выборов в стране и "дестабилизировать демократию" с помощью хакерских атак, распространения фейковых новостей, а также подкупа политических движений и партий.
13 марта глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон заявил, что агрессивная путинская Россия может попытаться, использовав недавно выделенные в отдельный род войск Войска информационных операций РФ, подорвать демократию в Великобритании.
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