В Британии с подрывной деятельностью РФ будет бороться министр

В Великобритании опасаются, что Россия с помощью кибератак и распространения фейков может "дестабилизировать демократию"

Правительство Великобритании назначило министра для борьбы с "подрывной деятельностью" РФ. Об этом сообщает The Times.

Министром по борьбе с подрывной деятельностью назначен Бен Гаммер. Приоритетом его деятельности на этом посту станет "защита​ целостности британской демократии".

В Великобритании обеспокоены тем, что РФ сможет повлиять на результаты следующих выборов в стране и "дестабилизировать демократию" с помощью хакерских атак, распространения фейковых новостей, а также подкупа политических движений и партий.

13 марта глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон заявил, что агрессивная путинская Россия может попытаться, использовав недавно выделенные в отдельный род войск Войска информационных операций РФ, подорвать демократию в Великобритании.

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