Меркель вступилась за Нидерланды в конфликте с Эрдоганом

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее сравнил власти Нидерландов с нацистами. Германский лидер заявила, что голландцы могут рассчитывать на поддержку и солидарность Берлина. Об этом она сообщила на экономическом форуме в Мюнхене, пишет агентство Reuters.

"Германия полностью отвергает допущенные турецким президентом риторические и любые другие сравнения (политических систем стран ЕС, - ред.) с нацистами", - заявила канцлер, добавив, что на прошлой неделе в своей речи в бундестаге она уже осудила подобные аналогии Эрдогана.

Меркель отметила, что сравнивать чиновников Нидерландов с нацистами "абсолютно неприемлемо".

"Такие сравнения совершенно неприемлемы, они опошляют страдания (людей от бывшего нацистского режима, - ред.). Особенно в Нидерландах, которые очень сильно пострадали из-за национал-социалистов. Это просто неприемлемо. Вот почему Нидерланды могут рассчитывать на мою полнейшую поддержку и солидарность в этом", - пояснила канцлер.

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11 марта 2017 года на фоне роста напряженности в отношениях между Турцией и рядом стран ЕС официальный Амстердам принял решение о высылке турецкого министра по делам семьи Фатму Кайю, аргументируя это тем, что ее визит и запланированное выступление угрожают общественной безопасности.

В этот же день был завернут чартер с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который собирался агитировать турков в Роттердаме перед референдумом. Реагируя на это, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Амстердам "заплатит" за эти действия, назвав Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами".

Голландский премьер-министр Марк Рютте затребовал от Анкары извинений, а еврокомиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС урежет финансовую помощь Турции по евроинтеграции.

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