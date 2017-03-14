В Британии Палата лордов одобрила законопроект о Brexit
Палата лордов британского парламента приняла законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщает Би-би-си.
Законопроект позволяет премьер-министру Терезе Мэй уведомить ЕС о намерении Британии выйти из состава ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне прошлого года.
1 марта Палата лордов потребовала, чтобы правительство страны гарантировало гражданам Европейского Союза право остаться в Великобритании после Brexit. Тем самым законопроект был отправлен на доработку.
Ранее сообщалось, что в Шотландии снова хотят провести референдум о независимости от Великобритании, поскольку большинство шотландцев выступают против Brexit
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