В Британии Палата лордов одобрила законопроект о Brexit

Ранее Палата лордов отправила законопроект на доработку с требованием гарантировать гражданам ЕС право остаться в Британии после Brexit

Палата лордов британского парламента приняла законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщает Би-би-си.

Законопроект позволяет премьер-министру Терезе Мэй уведомить ЕС о намерении Британии выйти из состава ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне прошлого года.

1 марта Палата лордов потребовала, чтобы правительство страны гарантировало гражданам Европейского Союза право остаться в Великобритании после Brexit. Тем самым законопроект был отправлен на доработку.

Ранее сообщалось, что в Шотландии снова хотят провести референдум о независимости от Великобритании, поскольку большинство шотландцев выступают против Brexit

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