В министерстве финансов Германии нашли бомбу

Бомба состояла из компонентов, которые обычно используют в пиротехнике, и была спроектирована так, чтобы нанести серьезные увечья вскрывшему сверток

Полиция Берлина объявила, что в подозрительном свертке, найденном утром 15 марта в министерстве финансов страны и спровоцировавшем частичную эвакуацию здания из-за угрозы взрыва, действительно оказалось взрывное устройство. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным полиции, бомба была самодельной. Она состояла из компонентов, которые обычно используются для производства пиротехники, и была спроектирована так, чтобы нанести серьезные увечья тому, кто вскроет сверток.

В полиции не уточнили, есть ли у них уже подозреваемые в создании бомбы и ее доставке в министерство финансов. Также полицейские не сообщили, усматривают ли в случившемся признаки терроризма.

В самом минфине происшествие комментировать отказались.

О подозрительном свертке сотрудники ведомства сообщили в полицию около 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву). Он поступил по почте в отдел по работе с корреспонденцией. Прибыв в министерство, полиция эвакуировала часть здания.

Однако саперам не удалось быстро установить, представляет ли сверток реальную угрозу. После этого его решили вывезти на специальный полигон для дальнейшего обследования, а эвакуированным сотрудникам ведомства разрешили вернуться на рабочие места.

В Германии за последнее время произошло сразу несколько нападений на мирных граждан, квалифицированных властями как теракт. Наиболее резонансным стало нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине в декабре прошлого года.

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19 декабря 2016 года полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика, выходца из Пакистана. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Позже полиция отпустила мужчину. Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым.

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