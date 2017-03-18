В Беларуси задержали журналистов нескольких СМИ

В нескольких городах страны под надуманными предлогами были задержаны журналисты

В Беларуси задержали представителей нескольких СМИ сегодня, 18 марта. Журналисты планировали осветить протестные акции против Декрета о тунеядцах. Об этом сообщает DW.

В Борисове во время работы в прямом эфире на центральной площади города были задержаны корреспонденты независимого телеканала Белсат Ольга Чайчиц и Сергей Ковалев.

Дежурный милиционер Борисовского РОВД назвал причину задержания - проверка документов. Журналистов несколько часов держали в дежурной части, а затем отпустили.

"В Кобрине после акции милиция задержала независимых журналистов Алесь Левчука и Милану Харитонову, которые вели репортаж с места событий. Его телефон выключен", - отмечает издание.

На подъезде к Мозырю, где также планировалась акция протеста против сотрудники ГАИ заблокировали машину журналиста Константина Жуковского. "Проверка документов ведется более 4 часов, теперь началось составление протокола", - сказал Жуковский.

Фрилансер Лариса Щирякова рассказала телевидению Белсат, что ее задержали в Гомеле. По ее словам, у милиции были претензии к ее машине, которая "может находиться в розыске из-за угона".

В Витебской области по дороге на Новополоцк милиция дважды задерживала автомобиль с журналистами Сергеем Русецким и Владимиром Луневым. Сначала их обвинили в нарушений правил дорожного движения и отпустили. Во второй раз после задержания журналистов повезли в Полоцкий РОВД для проверки номеров на кузове машины, после чего разрешили уехать.

Глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ, - ред) Андрей Бастунец оценил задержания корреспондентов независимых СМИ как скоординированную и заранее спланированную акцию властей: "Понятно, что целью было не допустить освещение акций протеста, куда по заданию редакций направлялись корреспонденты, причем задерживали даже там, где акции не состоялись".

По данным БАЖ, с начала 2017 года 25 журналистов были задержаны или привлечены к административной ответственности при исполнении ими профессиональных обязанностей.

16 марта сообщалось, что полиция задерживала участников протестных "маршей нетунеядцев" в нескольких городах Белоруссии.

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