КНДР заявила об испытании высокомощного ракетного двигателя

Лидер КНДР отметил, что достигнутый в ходе испытаний успех ознаменовал собой рождение новой национальной ракетной промышленности

В Северной Корее на полигоне Сохэ в провинции Пхенан-Пукто прошли тестовые испытания нового ракетного двигателя высокой тяги, который, по словам лидера КНДР Ким Чен Ына, знаменует собой рождение новой ракетной промышленности КНДР. Об этом сообщает Би-би-си.

"Лидер КНДР отметил, что достигнутый в ходе испытаний успех ознаменовал собой рождение национальной ракетной промышленности, ориентированной на развитие и не зависящей от технологий, разработанных в других странах", - цитирует его агентство ЦТАК.

По словам Кима, благодаря двигателю у Пхеньяна появится возможность запускать спутники мирового класса.

На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Китай - страну, остающуюся основным союзником КНДР.

В пятницу в Сеуле Тиллерсон заверил Южную Корею, что США готовы ответить на угрозы со стороны Пхеньяна.

В Пекине госсекретарь США и представители МИД КНР пришли к единому мнению, что необходимо требовать от Северной Кореи свертывания ее ракетной и ядерной программ.

На прошлой неделе КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на "новый уровень угрозы".

Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.

При этом планы США развернуть THAAD в Южной Корее, согласованные еще в 2016 году, вызвали протесты со стороны Китая, который опасается, что радары противоракетной системы будут способны контролировать китайское воздушное пространство на большую глубину.

Читайте также: США разворачивают ПРО в Южной Корее в ответ на действия КНДР

16 марта 2017 года глава Госдепа США в Токио заявил, что спустя 20 лет безуспешных дипломатических усилий "очевидна необходимость нового подхода", чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Пхеньяна.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.