Президент ФРГ Штайнмайер официально вступает в должность

Сегодня Йоахим Гаук передаст свои полномочия президента Германии бывшему главе МИДа Франку-Вальтеру Штайнмайеру

Избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня, 19 марта, официально вступает в должность.



Традиционно предшественник, Йоахим Гаук, передаст полномочия в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней примут участие жены политиков - будущая первая леди Эльке Бюденбендер и супруга Гаука Даниэла Штадт.



После церемонии Гаук покинет дворец.



Место Штайнмайера в МИДе занял его коллега по СДП Зигмар Габриэль.



Президент Германии избирается Федеральным собранием в Бундестаге сроком на пять лет. Допускается только одно переизбрание.



Среди официальных функций президента - выдвижение кандидата на должность федерального канцлера.



Штайнмайера избрали двенадцатым президентом ФРГ месяц назад.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.