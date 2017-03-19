Президент ФРГ Штайнмайер официально вступает в должность
Избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня, 19 марта, официально вступает в должность.
Традиционно предшественник, Йоахим Гаук, передаст полномочия в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней примут участие жены политиков - будущая первая леди Эльке Бюденбендер и супруга Гаука Даниэла Штадт.
После церемонии Гаук покинет дворец.
Место Штайнмайера в МИДе занял его коллега по СДП Зигмар Габриэль.
Президент Германии избирается Федеральным собранием в Бундестаге сроком на пять лет. Допускается только одно переизбрание.
Среди официальных функций президента - выдвижение кандидата на должность федерального канцлера.
Штайнмайера избрали двенадцатым президентом ФРГ месяц назад.
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