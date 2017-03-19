У Белого дома задержан заявивший о бомбе мужчина

Соседние с Белым домом улицы после были незамедлительно оцеплены

Возле резиденции американского президента в Вашингтоне задержан мужчина, который подъехал к контрольно-пропускному пункту у Белого дома в ночь на воскресенье. Об этом сообщает Би-би-си.

Меры безопасности в резиденции американского президента были незамедлительно повышены вслед за инцидентом. Водитель утверждал, что в автомобиле находится бомба, сообщает телеканал Си-эн-эн.

Соседние с Белым домом улицы после этого были незамедлительно оцеплены.

Во время инцидента президент США Дональд Трамп находился в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Секретная служба, отвечающая за безопасность Белого дома, заявила, что автомобиль приблизился к пропускному пункту в 23:05 местного времени. Находившегося в нем человека полиция задержала.

Ранее в субботу у Белого дома был задержан еще один неизвестный.

Как написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter, неизвестный, проникший на территорию Белого дома, перепрыгнул через стойку для велосипедов на Пенсильвания-авеню.

"Секретная служба отлично среагировала", - написал Спайсер.

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