Хиллари Клинтон: Я готова выйти из леса

Клинтон готова "помочь пролить свет" на происходящее сейчас в США, однако призывает забыть политические разногласия и прислушаться друг к другу

Бывший государственный секретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон готова "выйти из леса" и "пролить свет на происходящее" в США. Об этом она заявила, выступая на ежегодном праздновании Дня святого Патрика, организованном Обществом ирландских женщин. Об этом сообщает The New York Times.

"Я, как и многие мои друзья сейчас. Признаюсь, мне тяжело смотреть новости. Я готова выйти из леса и помочь пролить свет на то, что происходит вокруг…", - сказала она.

Клинтон также отметила, что необходимо забыть политические разногласия и прислушаться друг к другу.

В феврале Клинтон сообщила о намерении выпустить книгу - сборник эссе на тему прошедшей избирательной кампании.

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