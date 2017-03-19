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Найдены гены, ответственные за старение мозга

19.03.2017 19:10
Ученые Университета Колумбии открыли гены TMEM106B и GRN, отвечающие за старение человеческого мозга
Найдены гены, ответственные за старение мозга
Фото: EPA

Ученые Университета Колумбии обнаружили гены TMEM106B и GRN, отвечающие за старение мозга Homo sapiens. Об этом пишет SciNews.

В рамках нового исследования были сопоставлены образцы ДНК из почти двух тысяч кусочков человеческого мозга. Все доноры умерли по естественным причинам и не сталкивались с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера или рассеянный склероз. В университете изучили структуру генов, а также то, как менялась их работа по мере старения организма.

Как оказалось, больше всего процесс старения был связан с геном TMEM106B - участком ДНК, который отвечает за формирование связей между нервными клетками. Даже если речь шла о незначительных мутациях в его структуре, это все равно меняло облик коры больших полушарий у пожилых людей.

По данным исследования, ген начинал влиять на работу мозга приблизительно в 65 лет. Мозг людей, имеющих две "плохие" копии TMEM106B, старел быстрее всего.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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