Правительственные войска Сирии заявили об освобождении Дамаска

В результате боестолкновений с джихадистами было повреждено одно из зданий посольского комплекса России в сирийской столице

Сирийская армия восстановила контроль над районами Дамаска, которые накануне атаковали и захватили отряды джихадистов. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Армия "восстановила контроль над всеми точками, куда в воскресенье проникли террористы", передает неназванный военный источник. Повреждено одно из зданий дипмиссии РФ.

По словам российского посла в Дамаске, в результате боестолкновений было повреждено одно из зданий посольского комплекса России в сирийской столице. "У нас есть здание, которое мы временно не используем, оно расположено неподалеку от эпицентра вчерашних столкновений. Мне сообщили, что взрывная волна выбила окна в этом здании", - цитирует сирийское телевидение российского посла Александра Кищака.

Джихадисты из группировки Джебхат Тахрир аш-Шам, костяк которой составляют бойцы Джебхат ан-Нусры, 19 марта начали крупное наступление в районе возле исторического центра Дамаска. Это - первый случай за последние два года, когда джихадистам удалось пробиться с боями в центральные районы Дамаска, сообщает издание.

15 марта 2017 года в здании Дворца правосудия в сирийской столице прогремел взрыв: террорист-смертник привел в действие "пояс шахида". Вследствие теракта погибли по меньшей мере 25 человек - все гражданские.

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