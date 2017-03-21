В Греции обнаружили взрывчатку в посылках политикам ЕС
Полиция Греции обнаружила на почте в Афинах восемь посылок, в которых может находиться взрывчатое вещество. Как заявил представитель полиции, посылки были адресованы "чиновникам в европейских странах", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
По данным полиции, в посылках был обнаружен взрывной механизм, похожий на тот, что был внутри присланной из Греции посылки, взорвавшейся в руках сотрудницы в офисе Международного валютного фонда в Париже.
15 марта посылка со взрывчатым веществом была обнаружена в федеральном министерстве финансов ФРГ в Берлине. Специалисты технико-криминалистического института доставили опасную находку на участок для производства взрывов на окраине Берлина и изучили ее. Как выяснилось, в коробке находился взрыватель и смесь, используемая для производства пиротехнических средств, которая взорвалась бы при вскрытии посылки. Никто не пострадал.
Предполагается, что отправителем двух посылок в Париж и Берлин была греческая левоэкстремистская организация Заговор огненных ячеек.
Нынешние инциденты произошли накануне возобновления переговоров между Грецией и европейскими кредиторами. В настоящее время существуют разногласия по поводу предоставления Греции последнего денежного транша в рамках 3-го пакета финансовой помощи объемом в 86 млрд евро, который был предоставлен Афинам в 2015 году.
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