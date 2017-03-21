СМИ: Фийон устроил встречу друга-миллиардера и Путина за $50 тыс

По данным СМИ, ливанский миллиардер Фуад Махзуми выплатит Фийону $50 тыс за то, чтобы провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным

Кандидат в президенты Франции от правых "Республиканцев" Франсуа Фийон выступил посредником при организации встреч ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом РФ Владимиром Путиным и с главой совета директоров французской компании Total Патриком Пуянне. Об этом сообщает RFI с ссылкой на издание Le Canard Enchaine.



По данным журналистов, Махзуми выплатит Фийону $50 тыс за то, чтобы провести встречу с главой РФ, с которым, по некоторым данным, у Фийона сложились близкие отношения.

Сообщается, что деньги Фийон получил якобы посредством подписания контракта между принадлежащей ему консалтинговой компанией 2°F Conseil и компанией по производству труб Future Pipe Industries, которая принадлежит Махзуми. Контракт якобы был подписан в начале 2015 года.

О связи ливанского миллиардера с Фийоном, который тогда занимал пост премьера, пишет издание Mediapart.

Фийон также якобы помог миллиардеру Махзуми встретится с главой совета директоров французской нефтегазовой компании Total Патриком Пуянне. Пуянне - экс-руководитель аппарата Фийона во время председательства последнего в Министерстве связи и телекоммуникаций.

Обе встречи, по данным СМИ, якобы состоялись во время Петербургского международного экономического форума в июне 2015 года.

Рейтинг Фийона резко упал после того, как газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки. 6 января финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона в качестве парламентского ассистента.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

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